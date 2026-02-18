18.02.2026 06:31:28

Neogenomics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Neogenomics ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neogenomics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Neogenomics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 190,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,840 USD. Im Vorjahr hatten -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 727,33 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 660,57 Millionen USD im Vorjahr.

