|
12.03.2026 06:31:29
NEOJAPAN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NEOJAPAN hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,71 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 2,14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 129,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 100,41 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,31 Prozent auf 8,23 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.