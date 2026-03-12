NEOJAPAN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NEOJAPAN hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,71 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 129,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 100,41 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,31 Prozent auf 8,23 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

