NEOJAPAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NEOJAPAN hat sich am 11.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 34,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NEOJAPAN 2,08 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at