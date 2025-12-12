NEOJAPAN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NEOJAPAN hat am 11.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 33,05 JPY. Im letzten Jahr hatte NEOJAPAN einen Gewinn von 27,21 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat NEOJAPAN 2,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at