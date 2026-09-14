NEOJAPAN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NEOJAPAN lud am 11.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,81 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NEOJAPAN 31,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat NEOJAPAN 2,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at