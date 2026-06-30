OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
30.06.2026 22:51:25
Neon Buys ‘Artificial,’ a Film About OpenAI, After Amazon Dropped It
Neon purchased “Artificial,” which focuses on OpenAI’s chief, Sam Altman, after Amazon walked away from it following an investment in the start-up.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OpenAI
|
27.06.26
|IPO-Welle kein Grund zur Sorge? Darum müssen SpaceX, OpenAI und Anthropic den Aktienmarkt nicht kippen (finanzen.at)
|
26.06.26
|OpenAI releases GPT-5.6 to select users vetted by US government (Financial Times)
|
26.06.26
|OpenAI-Börsengang könnte sich verzögern - SoftBank-Aktie fällt deutlich (finanzen.at)
|
26.06.26