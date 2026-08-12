NeOnc Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NeOnc Technologies lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NeOnc Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,300 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at