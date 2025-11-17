NeOnc Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NeOnc Technologies ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NeOnc Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

NeOnc Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at