Neonode gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Neonode hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Neonode ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at