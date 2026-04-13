Neos: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Neos präsentierte in der am 10.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,95 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -10,870 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,29 Prozent auf 2,87 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4,980 JPY. Im Vorjahr waren -11,850 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 10,41 Milliarden JPY, gegenüber 11,17 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at