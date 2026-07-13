Neos: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Neos hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,19 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,020 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Neos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at