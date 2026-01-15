|
15.01.2026 06:31:29
Neos verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Neos hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,74 JPY erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,35 Prozent auf 2,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!