Neos verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Neos hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,74 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,35 Prozent auf 2,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at