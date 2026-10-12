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12.10.2026 06:31:29
Neos vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Neos hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -10,420 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,76 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Neos einen Umsatz von 2,20 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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