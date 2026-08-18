Neos Corporation Aktie
WKN DE: A0Q2HH / ISIN: JP3832370005
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18.08.2026 13:16:21
Neos wollen eine Reformdividende: Was ist das und gibt es dafür wirklich Geld?
Nicht nur sparen, sondern auch gesetzlich festschreiben, dass bei finanziellen Polstern Steuern gesenkt werden, will Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Nur gibt es bei der Idee ein paar HakenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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