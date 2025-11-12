NeoVolta hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NeoVolta hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,7 Millionen USD – ein Plus von 1027,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NeoVolta 0,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at