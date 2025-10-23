NeoVolta Aktie
NeoVolta Sees Over 1,000% Surge In Q1 Revenue, Stock Climbs In Pre-Market
(RTTNews) - NeoVolta Inc. (NEOV), Thursday announced preliminary first-quarter results, expecting more than about 1,000 percent year-over-year increase in revenue to $6.5 million.
The company attributed the strong revenue growth to the successful expansion of sales and distribution channels and growing adoption of distributed energy storage solutions.
Looking ahead, the energy technology company continues to strengthen its regional distribution network and operational capacity to meet rising demand, helping homeowners and businesses manage electricity costs, reduce grid reliance, and maintain power during outages.
In the pre-market hours, NEOV is moving up 13 percent, to $4.52 on the Nasdaq.
