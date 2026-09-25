NeoVolta: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NeoVolta lud am 23.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat NeoVolta im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 99,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NeoVolta 4,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,550 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,150 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat NeoVolta im vergangenen Geschäftsjahr 13,33 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NeoVolta 8,43 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at