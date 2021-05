Neoway Technology 5G+C-V2X Vollfunktions-Automobilmodul A590 offiziell freigegeben

SHENZHEN, China, 12 Mai 2021 /PRNewswire/ -- Am 7. Mai 2021 hat Neoway Technology (Shanghai:688159) auf der Automotive Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair offiziell das 5G+C-V2X-Vollfunktionsmodul A590 für den Automobilbereich vorgestellt. Dies bereichert die 5G-Produktserie von Neoway Technology weiter und hilft der intelligenten vernetzten Fahrzeugindustrie, in die 5G-Ära zu beschleunigen.

„Mit den Vorteilen der großen Bandbreite und der geringen Latenz und mit der PC5-Direktkommunikationstechnologie von C-V2X kann die 5G-Technologie gemeinsam reichhaltige Smart-Driving-Szenarien wie V2V, V2I, V2P und V2N umsetzen und den Fahrern ein optimales Smart-Mobility-Erlebnis bieten", so Felix, Vice President von Neoway Technology.

Das 5G+C-V2X-Vollfunktions-Automobilmodul A590 von Neoway Technology zeichnet sich durch eine hervorragende Produktleistung, Kommunikationsstabilität und -zuverlässigkeit, Größe der Mobilfunkmodule und viele andere Aspekte aus.

Automobile-Qualität: A590 wurde auf Basis des Qualcomm-Automobilchips SA515M entwickelt. Es ist ein echtes Automobilemodul, das die Normen IATF 16949 und ACE-Q100 erfüllt und im Bereich von -40 °C bis +85 °C arbeiten kann.

Kleine Größe, aber leistungsstarke Funktionen: A590 hat eine Größe von nur 52 mm × 52 mm, verfügt aber über sehr leistungsfähige Funktionen. Es unterstützt vollständig 5G, C-V2X, eCall, Dual-SIM-Dual-Active (DSDA) und Multi-Frequenz-Multi-Satelliten-GNSS. Es kann die Anforderungen von Produkten mit hohen Größenanforderungen, wie z. B. Haifisch-Smart-Antennen, gut erfüllen.

Hochpräzise Positionierung: A590 unterstützt eine ganze Reihe von Positionierungssystemen wie GPS und BDS. Es kann durch die Verwendung von RTK und QDR eine hochpräzise Positionierung realisieren, egal ob in offenen Räumen oder in speziellen Szenarien wie Tunneln und Kellern.

DSDA: A590 unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von zwei Karten und kann die Datendienste von zwei Betreibern gleichzeitig online halten. Dadurch werden Funklöcher in der Netzabdeckung exponentiell reduziert, die Verbindung garantiert und die Sicherheit des intelligenten Fahrens verbessert. Durch die Verwendung eines einzigartigen Bandbreiten-Aggregations-/Balancing-Mechanismus und eines Algorithmus zur Vorhersage der Verbindungsqualität kann das A590 die Datenqualität von Diensten mit hoher Priorität garantieren und so eine stabilere drahtlose Kommunikation und ein sichereres Fahrerlebnis ermöglichen.

Hohe Sicherheit: A590 bietet eine nahtlose Kombination von Software- und Hardware-Sicherheitslösungen in Aspekten wie Startup-Sicherheit, Systemsicherheit und Kommunikationssicherheit.

A590 kann in einer Vielzahl von Szenarien für intelligente, vernetzte Fahrzeuge eingesetzt werden, wie z. B. T-BOX, Smart-Antenne, OBU, RSU, Smart-Cockpit und Fahrzeug-Zentralsteuerung, und bietet eine starke Unterstützung für sicheres Fahren von intelligenten Fahrzeugen und sogar autonomes Fahren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.neoway.com.