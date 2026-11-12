NEOWIZ GAMES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NEOWIZ GAMES hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

NEOWIZ GAMES vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 461,63 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1314,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,27 Prozent auf 110,51 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at