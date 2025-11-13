|
NEOWIZ GAMES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NEOWIZ GAMES hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 1187,27 KRW gegenüber 70,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEOWIZ GAMES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127,42 Milliarden KRW im Vergleich zu 93,13 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
