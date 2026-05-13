NEOWIZ GAMES stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NEOWIZ GAMES ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NEOWIZ GAMES die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 741,97 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NEOWIZ GAMES 366,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat NEOWIZ GAMES 101,42 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89,03 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at