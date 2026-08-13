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13.08.2026 06:31:29
NEOWIZ GAMES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NEOWIZ GAMES äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 858,64 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 705,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,22 Prozent auf 102,07 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110,01 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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