NEOWIZ GAMES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NEOWIZ GAMES hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

NEOWIZ GAMES vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 66,77 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1213,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEOWIZ GAMES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 106,27 Milliarden KRW im Vergleich zu 89,60 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2094,47 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 118,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 432,73 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 366,81 Milliarden KRW in den Büchern standen.

