Nepa AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nepa AB hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,28 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nepa AB noch ein Gewinn pro Aktie von -0,080 SEK in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 59,9 Millionen SEK, gegenüber 70,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,98 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4,330 SEK. Im Vorjahr waren -0,220 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 17,09 Prozent auf 222,60 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte Nepa AB 268,47 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at