Nepa AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nepa AB lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,68 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nepa AB ein EPS von -0,280 SEK in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 48,9 Millionen SEK, gegenüber 60,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at