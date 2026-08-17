Nepa AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nepa AB gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,70 SEK. Im Vorjahresquartal waren -2,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 54,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at