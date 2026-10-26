Nepa AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nepa AB hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,680 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,6 Millionen SEK – eine Minderung von 2,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 48,9 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at