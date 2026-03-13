HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
13.03.2026 11:03:20
Nepal: Gen Z hands ex-rapper's party a landslide victory
Balendra Shah appears set to become Nepal's next prime minister, with his party amassing a huge and rare parliamentary majority.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
