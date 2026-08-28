Toll Holdings LtdShs Aktie
WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1
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28.08.2026 15:43:21
Nepal-Tibet flood death toll passes 500 as rescue resumes
The Red Cross says more than 93,000 people are affected by the deadly floods and landslides on the China-Nepal border. Rescue efforts were temporarily paused after an overflowing lake threatened to trigger more floods.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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