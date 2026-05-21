Nephrocare Health Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nephrocare Health Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,70 INR je Aktie sowie einen Umsatz 2,51 Milliarden INR prognostiziert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,24 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 9,99 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,50 Milliarden INR umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 9,61 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 9,82 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at