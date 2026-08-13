Nephrocare Health Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nephrocare Health Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,80 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,74 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at