Nephrocare Health Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nephrocare Health Services ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nephrocare Health Services die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 3,37 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,99 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at