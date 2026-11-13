Nepon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nepon veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 197,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 56,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,18 Milliarden JPY gegenüber 2,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at