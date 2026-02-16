Nepon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nepon hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 308,19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nepon 165,07 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,38 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nepon einen Umsatz von 2,32 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at