Nepra Foods: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nepra Foods hat am 01.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Nepra Foods mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 59,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at