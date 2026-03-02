Nepra Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nepra Foods hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz wurde auf 2,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at