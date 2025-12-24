Neptune Digital Assets: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Neptune Digital Assets lud am 22.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,33 Prozent zurück. Hier wurden 0,4 Millionen CAD gegenüber 0,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26,14 Prozent zurück. Hier wurden 1,78 Millionen CAD gegenüber 2,41 Millionen CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at