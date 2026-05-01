Neptune Digital Assets: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Neptune Digital Assets veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Neptune Digital Assets -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 56,14 Prozent auf 0,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Neptune Digital Assets 0,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at