Neptune Insurance A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Neptune Insurance A hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,8 Millionen USD – ein Plus von 39,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neptune Insurance A 31,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,360 USD. Im Vorjahr hatte Neptune Insurance A 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119,30 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 159,60 Millionen USD ausgewiesen.
