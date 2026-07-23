Neptune Insurance A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Neptune Insurance A hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at