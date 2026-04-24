Neptune Insurance A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neptune Insurance A hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Neptune Insurance A 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Neptune Insurance A im vergangenen Quartal 37,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Neptune Insurance A 29,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at