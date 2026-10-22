Neptune Insurance A präsentierte Quartalsergebnisse

Neptune Insurance A ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neptune Insurance A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,26 Prozent auf 59,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at