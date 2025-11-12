Neenah Paper Aktie
WKN: A0DLD1 / ISIN: US6400791090
|
12.11.2025 23:04:08
Neptune Insurance Holdings Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) reported earnings for third quarter of $5.49 million
The company's earnings came in at $5.49 million, or $0.06 per share. This compares with $6.03 million, or $0.06 per share, last year.
Excluding items, Neptune Insurance Holdings Inc. reported adjusted earnings of $15.98 million or $0.11 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 31.2% to $44.36 million from $33.82 million last year.
Neptune Insurance Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.49 Mln. vs. $6.03 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.06 last year. -Revenue: $44.36 Mln vs. $33.82 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $186 - $189 Mln
