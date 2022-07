Neptune Wellness Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Neptune Wellness Solutions präsentierte in der am 08.07.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Umsatz wurde auf 14,9 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 20,114 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -48,300 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Neptune Wellness Solutions in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 34,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63,16 Millionen CAD im Vergleich zu 46,80 Millionen CAD im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 14,350 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 64,56 Millionen CAD taxiert.

Redaktion finanzen.at