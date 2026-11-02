Nerds On Site stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nerds On Site hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Nerds On Site hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at