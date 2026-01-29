|
Nerds On Site verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nerds On Site ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nerds On Site die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nerds On Site in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,6 Millionen CAD im Vergleich zu 2,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
