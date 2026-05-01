Nerds On Site zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nerds On Site präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Nerds On Site hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at