NerdWallet A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NerdWallet A hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte NerdWallet A einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,63 Prozent auf 225,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 183,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,640 USD beziffert, während im Vorjahr 0,390 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 836,60 Millionen USD gegenüber 687,60 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at