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11.11.2026 06:31:29
Nerdy A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nerdy A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nerdy A -1,500 USD je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 33,2 Millionen USD, gegenüber 37,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,35 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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