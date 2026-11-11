Nerdy A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nerdy A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nerdy A -1,500 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 33,2 Millionen USD, gegenüber 37,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at