NervGen Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NervGen Pharma hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

NervGen Pharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at